Estudiantes de los últimos semestres de las carreras que se imparten en el Politécnico Matute Remus de la Universidad de Guadalajara fueron de los primeros en regresar a clases este uno de junio, después de más de año y medio del distanciamiento que se tuvo a causa de la pandemia.

Gustosos, los alumnos, ya tomaron sus primeras clases presenciales.

“La verdad bien, pues, porque no hay nada como estar en clases presencial, aprendes un poco más, pues”.

“-¿Cómo te sientes de haber venido, de ya haber vuelto a clases?- Pues bien, agusto, ya me había enfadado de estar en mi casa”. -¿Qué fue lo más difícil de estar tomando las clases en casa?- Que, pues, casi no entendía nada. No entendía como muy bien, no explicaban muy bien.”

En el caso de los estudiantes de este plantel, se les informó través de las plataformas en las que realizaban sus clases a distancia que tendrían que presentarse.

Los grupos fueron divididos en tres partes para mantener aforos mínimos y sana distancia dentro de las aulas en las que se impartirán las clases, que son las que tienen mejor ventilación. (Por Aníbal Vivar Galván)