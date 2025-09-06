El cantante Alejandro Fernández anunció la reprogramación de dos conciertos en Dallas y El Paso, Texas, como parte de su gira “De Rey a Rey”, debido a un problema de salud.

A través de un comunicado, informó que padece salmonelosis y que, por indicación médica, deberá guardar reposo al menos cuatro días.

Los espectáculos se realizarán en octubre, mes en el que también tiene programadas presentaciones en Colombia.

“El Potrillo” recorre el mundo con un homenaje a su padre, Vicente Fernández, fallecido en 2021.