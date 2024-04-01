El Gran Premio de Italia se puso más interesante que nunca. Al celebrarse la calificación, Max Verstappen de Red Bull ganó la pole position y arrancará primero en la parrilla de salida este domingo cuando a las 7 de la mañana se celebre la décima sexta fecha de la temporada en Monza. Pero Verstappen tendrá a un lado a los McLaren que amenazan otra vez con acaparar el podio. Lando Norris fue segundo y Oscar Piastri tercero. Después en la cuarto y quinta posición los Ferrari que quieren brillar en casa con Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Sin embargo el inglés recibirá 5 puestos de sanción y saldrá décimo. (Por Martín Navarro Vásquez)