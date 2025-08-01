El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, refutó las declaraciones en su contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la conminó a que se dedique a gobernar en lugar de polarizar y meterse al debate que le corresponde a los partidos políticos y legisladores.

Lamentó que la mandataria lo haya comparado con un porro por el altercado que protagonizó con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al señalar que es un político serio con posturas firmes.

Moreno Cárdenas respondió a la presidenta Sheinbaum que asuma su responsabilidad de gobernar y actúe con congruencia.