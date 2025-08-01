El boxeador tapatío Christian Medina está a punto de cerrar preparación para irse a Japón la próxima semana para pelea el 14 de septiembre ante el nipón Yoshiki Takei, en la ciudad de Nagoya, por el título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo. El martes próximo viajará para busca un triunfo que lo coloque en los primeros planos.

“Estoy en mi mejor momento, voy consciente de lo que viene y seguro de que vamos a ganar para México. Ya hemos estudiado bien al rival y voy con todo”.

Dice que va en buenas condiciones de salud, y listo para ganar y terminar en buenas condiciones, luego de las últimas muertes de boxeadores que ha habido en Japón.

“Es un deporte de alto rendimiento, de alto contacto, pero pues bien mentalizado, física y mentalmente, sí ha habido perdidas allá en Japón, pero primeramente dios mi rival y yo esperemos salir con bien y la victoria para México, pero con salud”.

Medina tiene como mánager a Rafa Guzmán, entrenador del Code Jalisco. (Por Martín Navarro Vásquez)