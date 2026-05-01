El técnico de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunció su lista de 26 jugadores par la Copa del Mundo y finalmente si convocó al americanista, Alejandro Zendejas, a quien califica como un jugador interesante y que genera muchas cosas positivas.

“Alejandro es un jugador que para nosotros representa un montón de posibilidades, yo creo que debe ser el único con perfil de banda, pero también es un jugador que te puede jugar de interior, es un jugador que tiene gol, es un jugador que comunica muy bien con sus compañeros, es un jugador que genera muchas cosas positivas. Es un jugador muy interesante desde lo táctico desde la flexibilidad táctica que queremos encontrar”.

Había algunas dudas sobre su convocatoria después de que no había sido tomado en cuenta para los últimos partidos de preparación. (Por Manuel Trujillo Soriano)