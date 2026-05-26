A poco más de un mes del lanzamiento del programa de apoyo de renta para jóvenes en Guadalajara, alrededor de 600 personas ya iniciaron su registro para acceder al beneficio económico, informó Otilia Pedroza Castañeda.

La convocatoria cierra este viernes y, en una primera etapa, contempla apoyar a 240 jóvenes de entre 18 y 30 años con tres mil pesos mensuales para el pago de renta.

La funcionaria explicó que se dará prioridad a personas con discapacidad, bajos ingresos, estudiantes y trabajadores, así como quienes vivan cerca de centros universitarios o en la zona Centro.

El programa, impulsado por el gobierno de Guadalajara, busca facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el repoblamiento del primer cuadro de la ciudad.

Los apoyos comenzarán a entregarse a partir de julio.