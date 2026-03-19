Aunque quizás para las grandes potencias un mundo sin reglas es lo ideal, para países como México y Alemania eso es impensable, aseguró durante su vista a Cancún y luego de reunirse con la primera mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier.

“Un mundo sin reglas puede que sea aceptable y tolerable para las grandes potencias, pero no lo es para nosotros ni lo es para la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad internacional. En este entorno global actual, vemos que la importancia geo estratégica de América Latina está aumentando, México como potencia intermedia importante en América Latina es un socio muy para nosotros”.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum coincidió con las declaraciones de Steinmeir y adelantó que aunque ya prácticamente está concluido, será en el mes de mayo cuando se firme la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. (Por Arturo García Caudillo)