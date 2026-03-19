En un nuevo cateo al penal de Culiacán, el Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios localizaron cuatro módems, tres memorias USB, dosis de un polvo blanco, celulares y puntas de fabricación doméstica.

Durante un primer operativo sorpresa, se encontró en los módulos revisados, dos teléfonos celulares, siete cargadores para estos equipos móviles, cuatro chips para celulares, tres módems y nueve puntas.

En una segunda se descubrieron cuatro teléfonos celulares, un cargador, dos contactos para cargadores de estos equipos móviles y ocho puntas.