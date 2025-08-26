La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió este martes sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo del Mundial de fútbol 2026 que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.

Detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del crimen organizado, advierte el organismo, que capacita a autoridades de los tres países en el manejo de herramientas contra esos delitos, en la Ciudad de México.

La cita mundialista se jugará por primera vez en tres países entre el 11 de junio y el 19 de julio, con un total de 48 selecciones.