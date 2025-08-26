Las bancadas de Morena y PT en la Cámara de Diputados, rechazaron una iniciativa del Partido Verde que planteaba otorgar interés cero en la compra de viviendas a partir de préstamos superiores a los 850 mil pesos.

En el debate, la bancada Morena argumentó que en abril del 2025 ya se emitió un decreto en el que se instruyó al Fovissste a implementar programas que contemplen medidas como la reducción de intereses, el congelamiento de pagos, e incluso la condonación de adeudos post moratorios.

En respuesta, el diputado del PAN, Germán Martínez, denunció que “se están usando argumentos neoliberales, y de mercado para no dar vivienda”.