El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por una intensa ola de calor que afectará a México durante la última semana de abril.

El fenómeno, provocado por una circulación anticiclónica, generará temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en al menos 17 estados, con mayor afectación en el occidente, noreste y sur del país.

Autoridades advierten riesgos a la salud por exposición prolongada al sol y recomiendan extremar precauciones.