La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una unidad especializada para investigar el operativo en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes de la CIA durante un operativo antinarco entre el 17 y 19 de abril.

La mandataria estatal señaló que la medida busca otorgar transparencia y claridad a los hechos, además que reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades federales.