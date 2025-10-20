Los portales de Sayula, en el centro histórico de este pueblo mágico, presentan daños estructurales graves y requieren una intervención más profunda, confirma Protección Civil y Bomberos de Jalisco en un informe enviado al Congreso estatal.

El documento, firmado por el director Sergio Ramírez López, advierte afectaciones en bóvedas, vigas apolilladas y techos con filtraciones, agravadas por el temporal de lluvias.

Aunque el Ayuntamiento de Sayula ya realiza reparaciones parciales, la dependencia estatal consideró que el riesgo de colapso parcial persiste.

Los portales tienen más de 125 años de antigüedad.