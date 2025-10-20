El peso mexicano cerró este lunes con una ligera depreciación de 0.12 por ciento frente al dólar, al cotizar en 18.41 unidades.

La falta de indicadores económicos por el cierre del Gobierno de Estados Unidos llevó a los mercados a enfocarse en las tensiones comerciales entre China y Donald Trump, explican especialistas.

Esta semana, los inversionistas estarán atentos a los próximos datos del Indicador Global de la Actividad Económica, que se publicará el miércoles, así como a la inflación de la primera quincena y la estimación oportuna del PIB del tercer trimestre de 2025.