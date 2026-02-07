La Jefatura de Monitoreo y Alertamiento de Fenómenos Perturbadores advirtió sobre un incremento en el oleaje a lo largo del litoral de Jalisco durante el fin de semana, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

Desde la tarde de este sábado, se prevén olas de hasta 1.4 metros en Puerto Vallarta y de 1.7 metros en la mayoría de las playas; para la madrugada del domingo podrían alcanzar entre 2 y 2.3 metros, con una disminución gradual prevista para el lunes.

Autoridades recomendaron evitar ingresar al mar, mantenerse alejados de zonas rocosas y atender las indicaciones de Protección Civil.

También pidieron a pescadores y embarcaciones menores valorar la suspensión de actividades ante el riesgo.