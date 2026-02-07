Jesús Elías “N”, chofer del camión involucrado e integrante de la Guardia Nacional, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el atropellamiento de dos motociclistas ocurrido en la Vía José López Portillo en el estado de México.

Durante la audiencia en los juzgados de Chiconautla, se presentaron pruebas que indican que el camión oficial circulaba por el carril confinado del Mexibús y habría cruzado un semáforo en rojo antes del impacto.

El juez determinó imputarlo por homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad; sin embargo, enfrentará el proceso en libertad tras pagar una garantía de 600 mil pesos.

Como medidas cautelares, tiene prohibido conducir y acercarse a las víctimas o sus familias.

La investigación complementaria deberá concluir en un plazo de dos meses.