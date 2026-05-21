La Secretaría de Seguridad del Estado alertó sobre nuevos fraudes cibernéticos relacionados con la venta de boletos falsos o inexistentes para la Copa Mundial de Futbol 2026, principalmente a través de redes sociales y sitios web fraudulentos.
El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, informó que las plataformas digitales concentran la mayoría de los intentos de fraude detectados por las autoridades.
“Es a través de redes sociales donde hemos detectado mayores intentos de fraudes. Prácticamente la mitad de los deportes de intento de fraude en línea que detectamos iniciaron a través de plataformas como Facebook. Cerca del 20%, páginas web fraudulentas y cerca del 10%, o menos, a través de Instagram o de WhatsApp”.
Las autoridades exhortaron a la población a adquirir boletos únicamente mediante plataformas oficiales y presentar denuncias en caso de ser víctimas de este tipo de estafas. (Por Edgar Flores Maciel)
Alertan por fraudes en venta de boletos para el Mundial 2026
La Secretaría de Seguridad del Estado alertó sobre nuevos fraudes cibernéticos relacionados con la venta de boletos falsos o inexistentes para la Copa Mundial de Futbol 2026, principalmente a través de redes sociales y sitios web fraudulentos.