La Secretaría de Seguridad del Estado alertó sobre nuevos fraudes cibernéticos relacionados con la venta de boletos falsos o inexistentes para la Copa Mundial de Futbol 2026, principalmente a través de redes sociales y sitios web fraudulentos.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, informó que las plataformas digitales concentran la mayoría de los intentos de fraude detectados por las autoridades.

“Es a través de redes sociales donde hemos detectado mayores intentos de fraudes. Prácticamente la mitad de los deportes de intento de fraude en línea que detectamos iniciaron a través de plataformas como Facebook. Cerca del 20%, páginas web fraudulentas y cerca del 10%, o menos, a través de Instagram o de WhatsApp”.

Las autoridades exhortaron a la población a adquirir boletos únicamente mediante plataformas oficiales y presentar denuncias en caso de ser víctimas de este tipo de estafas. (Por Edgar Flores Maciel)