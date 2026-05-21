Ya son más de 16 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos para recibir apoyos económicos a través de la Beca Rita Zetina, así lo informa el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León.

“En Educación Secundaria con la beca que iniciamos recién la presidenta llegó a la administración, que fue la Beca Rita Zetina para los estudiantes de secundarias públicas, donde reciben mil 900 pesos de forma bimestral, ya tenemos al día de hoy cinco millones 247 mil 246 estudiantes; y quienes estarán siendo atendidos en primaria, con la Beca Rita Zetina para útiles y uniformes, ya será un total de nueve millones 994 mil 200 estudiantes. Y algo que traemos heredado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en preescolar son 776 mil 362 becarios”.

En total suman 15 millones 417 mil 808 becarios con una inversión de 83 mil 587 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)