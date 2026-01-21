El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre temperaturas congelantes en gran parte del país por la llegada del frente frío número 30 y una masa de aire ártico.

A partir de este viernes, el sistema afectará al noreste, oriente y sureste de México, así como a la Península de Yucatán.

Se prevén heladas severas, nieve o aguanieve en zonas de Nuevo León, Coahuila y partes altas del norte y centro, además de lluvia.

Estos fenómenos originarán la tercera tormenta invernal de la temporada en el noroeste.