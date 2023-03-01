La Secretaría de las Mujeres inició una estrategia nacional para homologar criterios y capacitar con perspectiva de género a las 32 fiscalías estatales.

Mediante convenios con la Fiscalía General de la República y las entidades, se promoverá que toda muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio.

Detalló que el fin de la estrategia es combatir la impunidad y garantizar protección jurídica efectiva a mujeres y niñas.