El Bosque de la Primavera, Área Natural Protegida y Reserva de la Biósfera por la UNESCO, enfrenta una creciente presión por invasiones y expansión urbana.

Este año se han detectado 19 invasiones, sumando 50 denuncias abiertas en los últimos cuatro años ante la Profepa, informó Gabriel Vázquez Sánchez, titular del OPD Bosque de la Primavera. Solo dos casos han sido clausurados, aunque se espera proceder legalmente contra más responsables.

Vázquez advirtió que el avance de la mancha urbana y las construcciones irregulares están poniendo en riesgo corredores ecológicos vitales.

El bosque, que abarca más de 30 mil hectáreas entre Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal, es 50 por ciento propiedad privada, 30 por ciento ejidal y 20 por ciento pública, lo que complica compatibilizar los intereses de conservación con los privados.