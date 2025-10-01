Que se cuiden los deudores fiscales, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, cada vez que le preguntan sobre el empresario Ricardo Salinas Pliego o sobre la reforma a la Ley de Amparo.
“Pues ya, la Ley está, ya fue aprobada y… La palabra, o bueno, las palabras Estado de Derecho se ha utilizado mucho en México y a veces la usa quien no paga impuestos o quien no paga lo que le correspondería o para otras cosas, para que la Ley esté a favor de algunos que tenían privilegios. Y todo el objetivo de la reforma al Poder Judicial pues es el principio de Juárez: ‘nada ni nadie por encima de la Ley’ y nosotros somos juaristas, y México es juarista”.
Por otro lado, dijo desconocer cuántas carpetas de investigación hay sobre huachicol fiscal, pero que pedirá información al gabinete de seguridad. (Por Arturo García Caudillo)
México es juarista, responde Sheinbaum sobre la reforma a la Ley de Amparo
