Que se cuiden los deudores fiscales, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, cada vez que le preguntan sobre el empresario Ricardo Salinas Pliego o sobre la reforma a la Ley de Amparo.

“Pues ya, la Ley está, ya fue aprobada y… La palabra, o bueno, las palabras Estado de Derecho se ha utilizado mucho en México y a veces la usa quien no paga impuestos o quien no paga lo que le correspondería o para otras cosas, para que la Ley esté a favor de algunos que tenían privilegios. Y todo el objetivo de la reforma al Poder Judicial pues es el principio de Juárez: ‘nada ni nadie por encima de la Ley’ y nosotros somos juaristas, y México es juarista”.

Por otro lado, dijo desconocer cuántas carpetas de investigación hay sobre huachicol fiscal, pero que pedirá información al gabinete de seguridad. (Por Arturo García Caudillo)