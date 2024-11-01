La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante la llegada de un nuevo frente frío que provocará bajas temperaturas y lluvias en distintas regiones del país.

El organismo alertó sobre precipitaciones muy fuertes en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Por lo tanto, pidió mantener medidas preventivas durante las próximas 72 horas y seguir información oficial.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 24 se disipará en el norte, pero un nuevo sistema con masa de aire ártico ingresará al país.

Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Sonora serán las entidades más afectadas por este fenómeno.