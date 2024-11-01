China lanzó este lunes ejercicios militares de gran escala en cinco zonas marítimas y aéreas cercanas a Taiwán, territorio de gobierno democrático que Pekín reclama como propio.
Las maniobras, denominadas Misión Justicia 2025, incluyen destructores, fragatas, bombarderos, drones y tropas, con entrenamientos dirigidos contra objetivos marítimos al norte y suroeste de la isla.
Tras el inicio de los ejercicios, la cancillería china advirtió que cualquier intento de frenar la “unificación” está destinado al fracaso.
