China lanzó este lunes ejercicios militares de gran escala en cinco zonas marítimas y aéreas cercanas a Taiwán, territorio de gobierno democrático que Pekín reclama como propio.

Las maniobras, denominadas Misión Justicia 2025, incluyen destructores, fragatas, bombarderos, drones y tropas, con entrenamientos dirigidos contra objetivos marítimos al norte y suroeste de la isla.

Tras el inicio de los ejercicios, la cancillería china advirtió que cualquier intento de frenar la “unificación” está destinado al fracaso.