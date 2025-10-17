Alertan por posible desbordamiento del Río Pánuco; autoridades de Veracruz y Tamaulipas refuerzan vigilancia
Autoridades federales y estatales mantienen vigilancia sobre el Río Pánuco ante una crecida que podría causar desbordamientos en municipios de Veracruz y Tamaulipas.
En las últimas horas, el nivel del río se elevó 33 centímetros por encima de su cauce, por lo que se activó una alerta preventiva en Pánuco y Tampico.
La Conagua reportó que no se espera una cresta alta, aunque se habilitaron seis albergues donde se atienden a 486 personas.
Autoridades mantienen recorridos y monitoreo permanente para prevenir riesgos.
