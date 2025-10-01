Al comenzar la fecha 9 de La Liga Española, el Real Oviedo volvió a perder como local al caer 2-0 con el Español, por lo que ya sin Paunovic de manera automática se coloca en zona de descenso con 6 unidades.

Tal y como se esperaba en los primeros segundos ambos jugadores no tocaron el balón y se quedaron quietos, a manera de protesta por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga sobre la posibilidad de que el juego Villarreal-Barcelona se celebre en Miami, Estados Unidos.

Previamente la Asociación de Futbolistas Españoles había anunciado que, antes de cada partido correspondiente a la novena jornada, los jugadores se manifestarían. (Por Martín Navarro Vásquez)