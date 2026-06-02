La diputada local Mónica Magaña llamó a madres, padres y cuidadores a reforzar la vigilancia de niñas, niños y adolescentes ante el riesgo de reclutamiento por parte del crimen organizado mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos.

Advirtió que ofertas de empleo o promesas de dinero fácil pueden convertirse en mecanismos de captación.

La legisladora presentó una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado en el Código Penal de Jalisco, con sanciones de 15 a 30 años de prisión y agravantes cuando participen familiares, tutores o servidores públicos.

La propuesta también contempla atención integral a víctimas y acciones de prevención.

De acuerdo con UNICEF, unos 30 mil menores integran grupos criminales en México y 250 mil más están en riesgo de ser reclutados.