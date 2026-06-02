La diputada local del PAN, Claudia Murguía, asumió la presidencia del Patronato de Centros de Integración Juvenil en Jalisco.

Durante el acto realizado en Palacio de Gobierno, advirtió que una de las principales batallas del estado será combatir las adicciones y proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora alertó que el consumo de drogas comienza a edades cada vez más tempranas y destacó la importancia de fortalecer la atención especializada para mujeres con problemas de adicción.

También resaltó la construcción de una nueva Unidad de Hospitalización para Mujeres en Tlajomulco de Zúñiga, donde algunas pacientes podrán permanecer junto a sus hijos durante el tratamiento.

El centro podría concluirse después del Mundial de Futbol 2026.