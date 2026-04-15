El Centro Estatal de Monitoreo alertó por un ambiente muy caluroso y seco en la mayor parte de Jalisco durante esta semana, con temperaturas de hasta 40°C en algunas regiones.

Las zonas más afectadas serán Costa Sur, Valles y Sierra de Amula.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se estiman temperaturas de hasta 35°C, con mayor intensidad a mitad de semana.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras en zonas abiertas como la Laguna Seca, así como incrementar el riesgo de incendios forestales y golpes de calor.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar. (Por Edgar Flores Maciel)