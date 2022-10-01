Cuidado… propietarios de perritos, gatitos, aves y mascotas en general, los animales también padecen las altas temperaturas y pueden ser susceptibles a golpes de calor.

Gabriela Ramírez, médico veterinaria por la UdeG, señala que se deben tener medidas preventivas mínimas para evitar que nuestros animalitos enfermen por el calor.

“Las temperaturas cada día están más altas y más impredecibles y los animales padecen mucho o muy seguido de quemaduras en sus patitas, en sus cojinetes, es algo importante, de repente vemos a propietarios que lo sacan a caminar a plena luz del sol. Hay que tener cuidado con eso, hay que saber en qué momento se deben sacar a pasea, de preferencia muy temprano o ya que se meta el sol. Por supuesto, tener agua fresca, agua fresca, me refiero a agua natural, pero fresca disponible todo el tiempo para la mascota”.

La especialista pidió a los propietarios de mascotas, lavar constantemente los trastes para el agua y alimento de las mascotas. (Por Gustavo Cárdenas)