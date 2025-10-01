La Secretaría de Salud de Jalisco advirtió un posible incremento de casos de sarampión durante el periodo vacacional decembrino, debido a la mayor movilidad de personas.
El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que existe un “pequeño riesgo”, aunque destacó el esfuerzo previo para vacunar a niños con esquemas incompletos.
Desde agosto se han registrado 421 casos en la entidad, de los cuales 70 permanecen activos, concentrados principalmente en Arandas, Tonalá y Tlaquepaque.
La mayoría corresponde a menores de 19 años, aunque también hay contagios en adultos.
Alertan posible repunte de sarampión en Jalisco durante vacaciones
