El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que México coopera “más que nunca” con Washington en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Al ser cuestionado sobre la presión estadounidense a regímenes como Cuba o Venezuela, Rubio subrayó que el Gobierno mexicano realiza actualmente mayores esfuerzos que en cualquier otro momento, aunque reconoció que aún hay pendientes.
Destacó la colaboración bilateral en operaciones en el Pacífico y otras acciones regionales que, dijo, no han sido suficientemente visibilizadas. (Foto: Gage Skidmore)
Marco Rubio destaca cooperación de México contra el crimen organizado
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que México coopera “más que nunca” con Washington en materia de seguridad y combate al crimen organizado.