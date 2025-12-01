El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que México coopera “más que nunca” con Washington en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Al ser cuestionado sobre la presión estadounidense a regímenes como Cuba o Venezuela, Rubio subrayó que el Gobierno mexicano realiza actualmente mayores esfuerzos que en cualquier otro momento, aunque reconoció que aún hay pendientes.

Destacó la colaboración bilateral en operaciones en el Pacífico y otras acciones regionales que, dijo, no han sido suficientemente visibilizadas. (Foto: Gage Skidmore)