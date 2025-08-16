La Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara alerta sobre un aumento de picaduras de alacrán, que este año suman 568 en la Zona Metropolitana, sin muertes reportadas.

Las autoridades recomiendan mantener las casas libres de basura y cacharros, sacudir ropa, camas y revisar el calzado antes de usarlo.

Ante una picadura se debe lavar la zona afectada, mantener la calma y acudir de inmediato a un centro de salud.

Garantizan que el municipio tiene las dosis suficientes de suero antialacrán.