Saldo de 20 personas lesionadas deja la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera Tula–Jorobas, a la altura de Santa Teresa, en los límites de Huehuetoca, Estado de México y Tepeji del Río, Hidalgo.

Los heridos, de quienes no se sabe su estado de salud, fueron trasladados a hospitales de Tula, Naucalpan y la Ciudad de México,.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.