El cantante Alex Fernández fue uno de los invitados de honor en la celebración de la apertura de una nueva boutique de una reconocida firma alemana de accesorios y bolígrafos de lujo en Guadalajara. En vísperas de Día de Muertos, el heredero de la dinastía Fernández compartió la manera íntima y familiar en que mantiene vivo el recuerdo de su abuelo, Don Vicente Fernández:
“Recordando los momentos más felices que vivimos con él, el tiempo que pasamos juntos, enseñándole a mis hijas cosas de mi abuelo, que de por sí ya lo ubican perfecto, lo conocen perfecto, pero siempre les procuro enseñar más para que lo tengan súper presente y eso, recordarlo y pasar un buen tiempo juntos en familia, celebrándolo,” expresó.
Alex Fernández continúa forjando su propia trayectoria musical y se mantiene activo con su gira de conciertos, con la que se presentará el próximo 14 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)
Alex Fernández se presentará en el Auditorio Telmex el 14 de marzo de 2026
El cantante Alex Fernández fue uno de los invitados de honor en la celebración de la apertura de una nueva boutique de una reconocida firma alemana de accesorios y bolígrafos de lujo en Guadalajara. En vísperas de Día de Muertos, el heredero de la dinastía Fernández compartió la manera íntima y familiar en que mantiene vivo el recuerdo de su abuelo, Don Vicente Fernández: