El cantante Alex Fernández fue uno de los invitados de honor en la celebración de la apertura de una nueva boutique de una reconocida firma alemana de accesorios y bolígrafos de lujo en Guadalajara. En vísperas de Día de Muertos, el heredero de la dinastía Fernández compartió la manera íntima y familiar en que mantiene vivo el recuerdo de su abuelo, Don Vicente Fernández:

“Recordando los momentos más felices que vivimos con él, el tiempo que pasamos juntos, enseñándole a mis hijas cosas de mi abuelo, que de por sí ya lo ubican perfecto, lo conocen perfecto, pero siempre les procuro enseñar más para que lo tengan súper presente y eso, recordarlo y pasar un buen tiempo juntos en familia, celebrándolo,” expresó.

Alex Fernández continúa forjando su propia trayectoria musical y se mantiene activo con su gira de conciertos, con la que se presentará el próximo 14 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)