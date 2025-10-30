El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves revocar los aranceles globales anunciados por la Administración de Donald Trump contra más de 100 países en abril pasado, en una nueva acción simbólica de la Cámara Alta contra la política comercial del magnate.

Con 51 votos a favor y 47 en contra el Senado decidió rechazar la principal política comercial de Trump con el apoyo de cuatro legisladores republicanos.

La medida terminará por ser un acto simbólico, debido a que pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene muy pocas posibilidades de prosperar dada la mayoría republicana en el recinto.