Tal y como se esperaba hoy el atacante del Club Deportivo Toluca Alexis Vega, fue intervenido de la rodilla derecha, luego de que se le realizó una limpieza articular y según el cuerpo médico del equipo, estará de regreso entre cuatro y seis semanas. En breve mensaje en redes, Vega quien también será esperado por la Selección Mexicana, dijo que salió bien del procedimiento y que volverá con mas fuerza. Con el Tricolor se perderá los amistosos ante Panamá y Bolivia, de los días 22 y 25 de enero. (Por Martín Navarro Vásquez)