Ante el anuncio de una manifestación convocada para este sábado en contra del aumento a la tarifa del transporte público, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el Palacio de Gobierno se mantendrá bajo resguardo para evitar actos vandálicos.
El mandatario estatal afirmó que la protesta es impulsada por actores de la oposición.
“Ya están convocando una nueva manifestación violenta. Que toda la ciudadanía acepta. Quiénes están incitando al odio y a la destrucción del patrimonio de Jalisco son los diputados del PT, los diputados de Futuro y algunos diputados de Morena. Pero destruir Palacio de Gobierno, hacer pintas en la Catedral contra católicos, no permitir la libre creencia religiosa, eso es como ellos quieren manifestarse. Me parece patético”.
El gobernador señaló directamente a la diputada Tonatzin Cárdenas y al coordinador Leonardo Almaguer como quienes, dijo, incitan a la destrucción del patrimonio del estado. (Por Edgar Flores Maciel)
Resguardarán Palacio de Gobierno ante manifestación contra aumento al transporte
