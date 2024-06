Jalisco podría romper con el Partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional si sigue con su política de banalidad que no le dio buenos resultados, como se le había advertido, señala el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“A quienes están pensando que ese modelo de la banalidad llevado al terreno político va a permanecer, que va a tener nuestro aval, que va a tener nuestro acompañamiento se equivocan, se equivocan, eso no va a pasar y si eso nos lleva a tomar como movimiento y como expresión política otro tipo de medidas en el futuro, inclusive con la del rompimiento, pues yo he platicado con varios de nuestros compañeros y están listos, están listos”.

Indica que a pesar de todo asistirá a una mesa de diálogo en el partido en los próximos días. (Por Claudia Manuela Pérez)