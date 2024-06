Ecuador violó todas las leyes internacionales y no se llevará a cabo diálogo ni se reanudarán relaciones hasta que no se resarza el daño y se entregue al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, asegura la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Porque fue sumamente grave, se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. No es un asunto de sentarse a platicar; porque lo que está pidiendo en esta demanda México, es por un lado, la disculpa y la reparación del daño; y por el otro lado, el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México. Nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Tienen ellos que dar el paso”.

En cuanto a Estados Unidos y el llamado para que, en el marco del TMEC, el gobierno de México brinde certidumbre a los inversionistas, aseguró que no hay ningún problema, pero los estadounidenses reconocen a nuestro país como un Estado libre y soberano. (Por Arturo García Caudillo)