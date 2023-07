El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, confirmó que no buscará la candidatura presidencial de 2024.

El Mandatario indicó que tomó esta decisión luego que trascendió que podría existir una posible alianza de Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio por México, como aseguró el senador, Cemente Castañeda.

Por tanto, mencionó que concluirá su administración, pero estará atento a la vida política del país.

“Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura de la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reacciones.”

Indicó que no buscará ser senador, ni diputado u ocupar cualquier puesto como funcionario público.