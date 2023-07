Chivas cerró entrenamientos para este sábado recibir al Atlético de San Luis por la fecha 2 de la Liga MX.

El técnico Veljko Paunovic confirmó que no debutará en ese juego el refuerzo Erick Gutiérrez, pero que ya sabe lo útil que será en la cancha. Destacó que lo va a utilizar en la media de contención, aunque desea que tenga participación ofensiva.

Sobre el porqué no juega, dijo los motivos: “Hay dos asuntos qué hay que considerar, primero es el tema del transfer que todavía no ha llegado, para este partido Érick no va estar debido principalmente a eso y esperamos que este para el partido del jueves, depende del tema administrativo. El segundo asunto es el estado físico, ha estado mucho tiempo alejado y si no esta en su mejor forma física, pero trabajamos con él a diario para que cuanto antes este en condiciones físicas aceptables para retos del juego y el nivel que va encontrar aquí con equipos bastante avanzados en ese aspecto. No queremos perderlo por una lesión y alargar ese proceso”. (Por Martín Navarro Vásquez)