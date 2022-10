El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señala que el secretario de Gobierno, Adán Augusto López, debe reflexionar sobre los señalamientos contra los gobernadores de oposición que no apoyan la reforma militar.

Lamentó que el funcionario federal ventile las llamadas telefónicas que sostuvo con él y además manipule la información.

“Cuando usted me llamó a España lo hizo a través del teléfono del embajador de México, con quien en efecto estaba cenando. Me pidió que convenciera a senadores de votar a favor de su reforma, lo que yo no entiendo, señor secretario es por qué un Gobernador debería de interferir, necesitamos cerrar filas y no seguir generando división. Ojalá reflexione, señor Secretario, la actitud que ha asumido, porque usted tiene una enorme responsabilidad”.

El secretario de Gobierno llamó hipócrita al gobernador de Jalisco por no apoyar la reforma militar, pero pedir la ayuda de la Guardia Nacional ante los constantes hechos violentos en su estado, bañado en sangre. (Por Claudia Manuela Pérez)