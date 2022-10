Rechaza el comisario de la policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, que hubiera tenido algún tipo de trato o contacto con integrantes de la delincuencia organizada, como trascendió en los llamados Guacamaya Leaks en los que se asegura que el mando policíaco se reunió con ellos en un restaurante.

Este martes el mando policíaco asegura que hay varios elementos de prueba para confirmar que no es él la persona que aparece en una fotografía.

“Yo quiero ser muy puntual. Yo no soy quien aparece en esa fotografía y cualquiera la puede comparar. Yo mido 1.82, no sé si ya se dieron cuenta, y ahí en esa fotografía todas las personas que están ahí se ven más grandes que yo de estatura. Entonces cuánto medirían esas personas. Lo único que les puedo mencionar es que tengo más de 20 años de carrera policial, intachable”.

El comisario de la policía de Guadalajara Juan Pablo Hernández González se dijo abierto a comparecer ante cualquier autoridad que se lo requiera.

Asegura que no conoce al resto de personas que aparecen en la foto. (Por José Luis Escamilla)