El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no quiso hablar de los últimos hechos en el Partido Movimiento Ciudadano, luego de que el Samuel García dejó la precandidatura a la Presidencia del país.

Se descartó para cualquier movimiento político y dijo que ya fijó su postura hace meses.

“Creo que fui claro y no pienso hablar más sobre el tema y reitero lo que dije entonces, no tengo nada nuevo que decir, mas bien lo digo de otra forma, esperaría no tener nada más que decir al respecto. Espero no estar en la necesidad”.

Sobre el proceso electoral en Jalisco el mandatario indicó que el miércoles pasado quedó listo el protocolo de seguridad para los candidatos.

Asimismo aseguró que el municipio de Tapalpa está tranquilo luego las balaceras y bloqueos registrados hace dos semanas durante la detención de un líder criminal. (Por Claudia Manuela Pérez)