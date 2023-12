Desde hace años autoridades tratan de implementar un programa para que comerciantes y repartidores de mercancías del Centro Histórico respeten las llamadas bahías de carga y descarga, sin embargo, impera la anarquía en varias vialidades, por ejemplo Independencia, Juan Manuel y López Cotilla. El delegado de Canaco Centro Histórico, Mariano Ceja Velasco, explica que es necesario que las autoridades aumenten la difusión de estos espacios para el uso de los comerciantes y que se acaten las normas de operación.

Pues la gente tiende a desobedecer o tiende a no cumplir con el compromiso que se echó. Las bahías es una muy buena oportunidad para que no se haga ese congestionamiento, y más en el centro. Son propias para que la gente descargue en sus 10, 15 minutos lo que vaya a arribar al centro. Pero si no hay una supervisión constante y una invitación permanente hacia el orden, esto en 15 días, un mes, dos meses, se empieza a descomponer. (Por Héctor Escamilla Ramírez)