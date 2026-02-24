Luego de presentarles su proyecto, los partidos aliados dijeron que iban a pensar un día más si apoyaban la reforma electoral y por ello es que decidió retrasar su presentación, aclara la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo que les planteé a los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, o que me postularon PT y el Verde: ‘Esta es la propuesta, considérenla’. Entonces dijeron ‘bueno, vamos a considerar’. Entonces pues esperamos y para nosotros ya está la propuesta y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente, porque no se trata de pónle aquí, quítale aquí, a ver qué es, y que todo quede igual. Pues no. Y ellos plantearon: ‘Bueno, vamos a pensarlo un día más”.

La propuesta de reforma que presentará hasta mañana, reconoce la diversidad política de México y de ninguna manera pretende, asegura, crear un partido de Estado. (Por Arturo García Caudillo)