Autoridades de Estados Unidos identificaron desde 2020 al municipio de Tapalpa como un punto vinculado al lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde el domingo fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo federal.

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en ese año sobre conjuntos de cabañas señalados como negocios fachada del grupo criminal.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de Cabañas La Loma en Renta y Cabañas La Loma Tapalpa, nuevos nombres de Cabañas La Loma, originalmente conocida como Las Flores Cabañas. La dependencia precisó que fueron sancionadas por brindar apoyo material a las actividades de tráfico de drogas del grupo delictivo.

El domingo, fuerzas federales abatieron a “El Mencho” en Tapalpa, tras ubicarlo mediante un operativo del Ejército. (Por Marck Hernández)