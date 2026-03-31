La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, acudirá el próximo 8 de abril, a la Cámara de Diputados para sostener una reunión con legisladores federales.
Se prevé que en esta reunión, los diputados cuestionen a la funcionaria federal sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, entre otros temas.
Por cierto, la titular de la Semarnat acudió a Veracruz junto con representantes de la Secretaría de Marina, y otras autoridades para verificar los litorales del Golfo de México.
Indicó que supervisaron las labores de limpieza y constataron las condiciones seguras de las playas para sus visitantes durante el periodo vacacional.
Alicia Bárcena comparecerá en la Cámara de Diputados por derrame de crudo en el Golfo de México
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, acudirá el próximo 8 de abril, a la Cámara de Diputados para sostener una reunión con legisladores federales.