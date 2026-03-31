La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, acudirá el próximo 8 de abril, a la Cámara de Diputados para sostener una reunión con legisladores federales.

Se prevé que en esta reunión, los diputados cuestionen a la funcionaria federal sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, entre otros temas.

Por cierto, la titular de la Semarnat acudió a Veracruz junto con representantes de la Secretaría de Marina, y otras autoridades para verificar los litorales del Golfo de México.

Indicó que supervisaron las labores de limpieza y constataron las condiciones seguras de las playas para sus visitantes durante el periodo vacacional.